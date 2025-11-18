Iniciativa vznikla v kontextu ruské invaze na Ukrajinu a má umožnit evropským spojencům rychleji reagovat na případnou vojenskou agresi z východu.
Podle dohody budou Belgie, Česká republika, Německo, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Slovensko a Litva koordinovat rozvoj infrastruktury, zavádět společné monitorovací postupy a posilovat sdílení informací. Projekt navazuje na stávající modelový koridor Nizozemsko–Německo–Polsko, který se rozšíří směrem na západ přes Belgii a Lucembursko a na východ přes Litvu, Českou republiku a Slovensko.
Hladkému přesunu vojenské techniky napříč Evropou však stále brání řada překážek – od regulačních a infrastrukturních limitů až po nedostatečnou kapacitu infrastruktury. Regulační rozdíly vyplývají z odlišných národních pravidel a administrativních postupů, například z požadavků na povolení pro vojenské přejezdy hranic, limitů hmotnosti či rozměrů vozidel a rozdílných celních procesů. Mnohé evropské silnice, mosty, železnice, přístavy a letiště navíc nejsou dostatečně dimenzovány pro průjezd těžké vojenské techniky nebo rozsáhlých konvojů.
Zdroj: The Defense Post (USA)