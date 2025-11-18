natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    EU chce zlepšit vojenskou mobilitu napříč Evropou

    18. listopadu 2025  15:29
    Osm členských států Evropské unie podepsalo dohodu, jejímž cílem je zefektivnit vojenskou mobilitu napříč kontinentem.  

    Ilustrační foto. | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Iniciativa vznikla v kontextu ruské invaze na Ukrajinu a má umožnit evropským spojencům rychleji reagovat na případnou vojenskou agresi z východu.

    Podle dohody budou Belgie, Česká republika, Německo, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Slovensko a Litva koordinovat rozvoj infrastruktury, zavádět společné monitorovací postupy a posilovat sdílení informací. Projekt navazuje na stávající modelový koridor Nizozemsko–Německo–Polsko, který se rozšíří směrem na západ přes Belgii a Lucembursko a na východ přes Litvu, Českou republiku a Slovensko.

    Hladkému přesunu vojenské techniky napříč Evropou však stále brání řada překážek – od regulačních a infrastrukturních limitů až po nedostatečnou kapacitu infrastruktury. Regulační rozdíly vyplývají z odlišných národních pravidel a administrativních postupů, například z požadavků na povolení pro vojenské přejezdy hranic, limitů hmotnosti či rozměrů vozidel a rozdílných celních procesů. Mnohé evropské silnice, mosty, železnice, přístavy a letiště navíc nejsou dostatečně dimenzovány pro průjezd těžké vojenské techniky nebo rozsáhlých konvojů.

    Zdroj: The Defense Post (USA)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media