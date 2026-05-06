Nejvíce víz udělily Francie, Itálie a Španělsko. Podle zveřejněných údajů vyvolal růst počtu víz napětí mezi členskými státy, zejména mezi zeměmi podporujícími tvrdší postup vůči Rusku během války na Ukrajině.
Diskuse se vedla kolem interního dokumentu Evropské komise známého jako schengenský barometr, který obsahoval údaje o vydaných vízech. Některé státy, včetně Francie, podle informací z jednání nesouhlasily se zveřejněním těchto dat, zatímco pobaltské a severské země prosazovaly přísnější přístup k ruským turistickým vízům.
Evropská komise potvrdila, že členským státům poskytla aktualizovaný přehled vydaných víz. Spor kolem této otázky podle článku ukazuje pokračující rozdíly mezi členskými státy v přístupu k Rusku a dopadům války na Ukrajině.
Zdroj: Euractive (Belgie)