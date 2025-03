Tento mechanismus má obejít veto Maďarska, které odmítá podporovat Ukrajinu prostřednictvím unijních struktur. Plán počítá s dodávkou dvou milionů kusů dělostřelecké munice v roce 2025 a další vojenskou podporou, včetně systémů protivzdušné obrany, raket, dronů a stíhacích letounů. „Členské státy jsou vyzvány k poskytnutí vojenské podpory Ukrajině v roce 2025 v předběžné výši nejméně 20 miliard eur, přičemž částka by se mohla zvýšit na 40 miliard v závislosti na potřebách Ukrajiny,“ uvádí návrh. Státy by měly vyjádřit svůj zájem podílet se na této iniciativě do 30. dubna.

O návrhu budou v pondělí jednat ministři zahraničí členských zemí EU a finální rozhodnutí by mohlo padnout na summitu na konci března. Evropská komise zároveň plánuje uvolnit 800 miliard eur na společné nákupy obranného vybavení a posílení evropského zbrojního průmyslu. Tento krok je součástí širší strategie, která má reagovat na tlak Spojených států amerických, jež vyzývají Evropu k větší odpovědnosti za vlastní bezpečnost. Unie tak chce nejen pokračovat v podpoře Ukrajiny, ale i posílit svou obrannou autonomii a konkurenceschopnost v oblasti vojenských technologií.

Zdroj: Euractiv (Belgie)