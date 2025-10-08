natoaktual.cz

    EU chce omezit pohyb ruských diplomatů v Evropě

    8. října 2025  19:32
    Evropská unie zvažuje zavedení nového systému, který by ruským diplomatům ukládal povinnost předem hlásit cesty do jiných členských států. Návrh, který přidala Evropská služba pro vnější činnost (EEAS) k devatenáctému balíku sankcí proti Rusku, má zvýšit kontrolu nad aktivitami diplomatů, jejichž pohyb může podle unijního dokumentu sloužit k šíření ruské propagandy či ovlivňování veřejného mínění.  

    Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. | foto: NATO Photos

    Ve svém odůvodnění EEAS argumentuje, že ruští diplomaté se „často podílí na činnostech, které přispívají k ruské agresi proti Ukrajině, zejména šířením ruské rétoriky o příčinách války, jejím průběhu a roli Unie“.

    Podle návrhu by ruští zástupci museli oznámit plánovanou cestu nejméně 24 hodin předem a uvést prostředek dopravy i místo vstupu a výstupu. Přijímající stát by měl možnost průjezd povolit, nebo zamítnout.

    „Je to krok správným směrem. Je důležité jednat nyní, a ne čekat, až se něco stane,“ uvedl nejmenovaný evropský diplomat. EEAS zdůrazňuje, že opatření není v rozporu s Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích, neboť se nevztahuje na pohyb v zemi působení diplomatů.

    K opatření dlouhodobě vyzývá Česká republika, která čelí ruským kyberútokům a dezinformacím. Český ministr zahraničí Jan Lipavský nedávno oznámil zákaz vstupu neakreditovaným ruským diplomatům a vyzval k podobnému postupu na schengenské úrovni.

    „Sabotážní operace jsou na vzestupu a my nebudeme riskovat agenty operující pod diplomatickým krytím,“ uvedl Lipavský. Návrh musí jednomyslně schválit všech 27 členských států a jeho schvalování doprovází i politické požadavky některých zemí, včetně Slovenska.

    Zdroj: Euronews (Francie)

    vst; natoaktual.cz

