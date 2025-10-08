Ve svém odůvodnění EEAS argumentuje, že ruští diplomaté se „často podílí na činnostech, které přispívají k ruské agresi proti Ukrajině, zejména šířením ruské rétoriky o příčinách války, jejím průběhu a roli Unie“.
Podle návrhu by ruští zástupci museli oznámit plánovanou cestu nejméně 24 hodin předem a uvést prostředek dopravy i místo vstupu a výstupu. Přijímající stát by měl možnost průjezd povolit, nebo zamítnout.
„Je to krok správným směrem. Je důležité jednat nyní, a ne čekat, až se něco stane,“ uvedl nejmenovaný evropský diplomat. EEAS zdůrazňuje, že opatření není v rozporu s Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích, neboť se nevztahuje na pohyb v zemi působení diplomatů.
K opatření dlouhodobě vyzývá Česká republika, která čelí ruským kyberútokům a dezinformacím. Český ministr zahraničí Jan Lipavský nedávno oznámil zákaz vstupu neakreditovaným ruským diplomatům a vyzval k podobnému postupu na schengenské úrovni.
„Sabotážní operace jsou na vzestupu a my nebudeme riskovat agenty operující pod diplomatickým krytím,“ uvedl Lipavský. Návrh musí jednomyslně schválit všech 27 členských států a jeho schvalování doprovází i politické požadavky některých zemí, včetně Slovenska.
Zdroj: Euronews (Francie)