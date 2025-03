„Potřebujeme tuto infrastrukturu rozvíjet podle plánování Severoatlantické aliance,“ uvedl Kubilius.

Komise již vytipovala 500 kritických projektů, například rozšíření přístavů a letišť či zesílení mostů, které by měly umožnit rychlé přesuny techniky a vojáků napříč Evropou. Nedostatečná infrastruktura a administrativní překážky v současnosti komplikují reakci na případný konflikt – tanky například nemohou přejíždět hranice některých členských států kvůli omezením v dopravních předpisech.

Kubilius spolu s šéfkou unijní diplomacie Kajou Kallas plánuje přezkoumat legislativu, zmapovat klíčovou infrastrukturu a letos představit společný návrh na zlepšení vojenské mobility a vytvoření „vojenského Schengenu“.

Vzhledem k tomu, že rozpočet EU na vojenskou mobilitu do roku 2027 byl již vyčerpán, Komise navrhne využití nevyčerpaných prostředků z fondů kohezní politiky i dopravy. „Investice do obranného průmyslu je také investicí do hospodářského rozvoje. Je to tvorba nových pracovních míst,“ uvedl Kubilius.

Zdroj: Euronews (Francie)