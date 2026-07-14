Projekt má financovat odstraňování trosek, dále obnovu vodovodní a hygienické infrastruktury, zdravotnictví, energetiky a zemědělství.
Do iniciativy se zapojily státy jako Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Spojené království nebo Japonsko spolu se Světovou bankou a Evropskou investiční bankou. Výše fondu však výrazně zaostává za odhady, podle nichž bude na obnovu Gazy během deseti let potřeba více než 71 miliard dolarů. EU zároveň vyzvala k zajištění podmínek pro doručení pomoci obyvatelům a k většímu zapojení izraelských úřadů.
Zdroj: Al-Džazíra (Katar)