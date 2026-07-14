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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    EU vytvoří miliardový fond pro obnovu Gazy

    14. července 2026  17:22
    Evropská komise oznámila vznik fondu Team Gaza Initiative v hodnotě téměř jedné miliardy dolarů na podporu obnovy Gazy po více než dvou letech války.  

    Konvoj humanitární pomoci do Pásma Gazy | foto: @IDF

    Projekt má financovat odstraňování trosek, dále obnovu vodovodní a hygienické infrastruktury, zdravotnictví, energetiky a zemědělství.

    Do iniciativy se zapojily státy jako Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Spojené království nebo Japonsko spolu se Světovou bankou a Evropskou investiční bankou. Výše fondu však výrazně zaostává za odhady, podle nichž bude na obnovu Gazy během deseti let potřeba více než 71 miliard dolarů. EU zároveň vyzvala k zajištění podmínek pro doručení pomoci obyvatelům a k většímu zapojení izraelských úřadů.

    Zdroj: Al-Džazíra (Katar)

    dkr; natoaktual.cz

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