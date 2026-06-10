Opatření je součástí 21. balíku sankcí a musí jej jednomyslně schválit členské státy EU.
Návrh dále počítá se zachováním cenového stropu na ruskou ropu do ledna 2027, rozšířením sankcí proti takzvané stínové flotile a postihy vůči bankám, kryptoměnovým společnostem a obchodníkům ze třetích zemí, kteří podle Bruselu pomáhají Rusku obcházet sankce.
Evropská komise zároveň navrhuje omezit dovoz ruských kovů, rud, automobilových dílů a některých rybích produktů. Ursula von der Leyen rovněž potvrdila pokračování přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem, přičemž otevření prvních vyjednávacích kapitol se očekává v nejbližších dnech.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)