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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    EU navrhuje zákaz vstupu ruským vojákům na své území

    10. června 2026  19:39
    Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen oznámila návrh nového balíku sankcí proti Rusku, který by nově zakázal vstup do Evropské unie osobám, které slouží nebo sloužily v ruských ozbrojených silách od začátku války na Ukrajině.  

    Ruská armáda | foto: mil.ru

    Opatření je součástí 21. balíku sankcí a musí jej jednomyslně schválit členské státy EU.

    Návrh dále počítá se zachováním cenového stropu na ruskou ropu do ledna 2027, rozšířením sankcí proti takzvané stínové flotile a postihy vůči bankám, kryptoměnovým společnostem a obchodníkům ze třetích zemí, kteří podle Bruselu pomáhají Rusku obcházet sankce.

    Evropská komise zároveň navrhuje omezit dovoz ruských kovů, rud, automobilových dílů a některých rybích produktů. Ursula von der Leyen rovněž potvrdila pokračování přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem, přičemž otevření prvních vyjednávacích kapitol se očekává v nejbližších dnech.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

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