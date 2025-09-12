Generál Luís Barroso, který misi vedl uplynulý rok, oficiálně předal velení komodoru Césaru Piresu Correiovi z portugalského námořnictva. Slavnostního předání funkce se zúčastnili zástupci civilních a vojenských orgánů, diplomaté členských států EU a příslušníci ozbrojených sil Mosambiku.
Barroso ve svém projevu ocenil nasazení evropských i mosambických vojáků při hledání udržitelných řešení a dosavadní pokroky ve výcviku příslušníků ozbrojených sil Mosambiku. Nový velitel ve svém inauguračním projevu potvrdil svůj závazek pokračovat v dosavadní práci, prohlubovat stávající spolupráci a prosazovat přístup založený na partnerství, předávání znalostí a respektu k lidským právům a mezinárodnímu humanitárnímu právu.
Mise, která funguje od roku 2022 a má mandát do června 2026, poskytuje výcvik a podporu mosambické armádě v boji proti terorismu a vnitřním bezpečnostním hrozbám. Do operace je zapojeno 11 členských států EU.
Zdroj: EEAS (Belgie)