natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Mise EU v Mosambiku má nového velitele

    12. září 2025  21:17
    V Maputu proběhlo slavnostní předání velení Mise vojenské pomoci Evropské unie v Mosambiku.  

    Evropská unie (ilustrační foto) | foto: Evropská unie

    Generál Luís Barroso, který misi vedl uplynulý rok, oficiálně předal velení komodoru Césaru Piresu Correiovi z portugalského námořnictva. Slavnostního předání funkce se zúčastnili zástupci civilních a vojenských orgánů, diplomaté členských států EU a příslušníci ozbrojených sil Mosambiku.

    Barroso ve svém projevu ocenil nasazení evropských i mosambických vojáků při hledání udržitelných řešení a dosavadní pokroky ve výcviku příslušníků ozbrojených sil Mosambiku. Nový velitel ve svém inauguračním projevu potvrdil svůj závazek pokračovat v dosavadní práci, prohlubovat stávající spolupráci a prosazovat přístup založený na partnerství, předávání znalostí a respektu k lidským právům a mezinárodnímu humanitárnímu právu.

    Mise, která funguje od roku 2022 a má mandát do června 2026, poskytuje výcvik a podporu mosambické armádě v boji proti terorismu a vnitřním bezpečnostním hrozbám. Do operace je zapojeno 11 členských států EU.

    Zdroj: EEAS (Belgie)

    ass; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media