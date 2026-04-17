    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Europoslanci usilují o rychlejší rozvoj vojenské mobility EU

    17. dubna 2026  15:04
    Evropa musí v oblasti vojenské mobility postupovat rychleji, uvedl zpravodaj Evropského parlamentu Roberts Zīle.  

    Konvoj americké armády ve Staré Boleslavi | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Zároveň vyzval k urychlení opatření, která původně navrhla Evropská komise s cílem zajistit rychlý přesun vojsk a vojenského vybavení napříč Unií.

    Zīle a Michał Szczerba, druhý zpravodaj pro vojenskou mobilitu, například požadují, aby digitální platforma pro správu všech tranzitních povolení byla dokončena už do roku 2028, nikoli až do roku 2030, jak předpokládá návrh Komise a Rady. Podle Zīleho navíc některé státy už podobné systémy využívají, včetně systému Secure Digital Military Mobility System (SDMMS), který používá 11 hlavních měst. Proto podle něj nedává smysl vytvářet nový systém úplně od začátku.

    Jádrem jednání je také nouzový nástroj s názvem EMERS, který by v krizové situaci odstranil přeshraniční omezení a armádě zajistil přednostní přístup k infrastruktuře a dopravě. Členské státy však chtějí mít možnost omezit využití tohoto mechanismu pouze na konkrétní regiony.

    Zdroj: Euractiv (Francie)

    aam; natoaktual.cz

