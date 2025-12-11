natoaktual.cz

    11. prosince 2025  16:33
    Evropský komisař pro obranu Andrius Kubilius svolal skupinu bývalých politických lídrů, která má posoudit budoucí směřování evropské obranné politiky.  

    Evropská unie | foto: EU

    Účastníci se během setkání zabývali mimo jiné otázkou možného vzniku Evropské obranné unie, rolí klíčových nečlenských států, jako jsou Spojené státy americké a Ukrajina, či dlouhodobou strategií vůči Rusku. Komise toto jednání původně nekomentovala, informace poskytl až sám Kubilius.

    Po schůzce zveřejnil seznam dvanácti osobností, které jeho pozvání přijaly. Jde o bývalé představitele z různých částí Evropy, včetně dvou žen. Mezi členy jsou například někdejší předseda Evropské komise José Manuel Barroso, bývalí předsedové Evropského parlamentu Pat Cox a Hans-Gert Pöttering či exprezident Evropské rady Herman Van Rompuy.

    Skupinu doplňují mimo jiné někdejší švédský premiér Carl Bildt, autor zprávy o budoucnosti Evropy Enrico Letta, předseda bruselského think-tanku Mikuláš Dzurinda, bývalý ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk či moldavská expremiérka Natalia Gavrilița. Nechybí ani španělská diplomatka Ana Palacio, stálý zástupce EU při OSN Stavros Lambrinidis a bývalý britský ministr David Miliband.

    Zdroj: Euractiv (Belgie)

    vst; natoaktual.cz

