Účastníci se během setkání zabývali mimo jiné otázkou možného vzniku Evropské obranné unie, rolí klíčových nečlenských států, jako jsou Spojené státy americké a Ukrajina, či dlouhodobou strategií vůči Rusku. Komise toto jednání původně nekomentovala, informace poskytl až sám Kubilius.
Po schůzce zveřejnil seznam dvanácti osobností, které jeho pozvání přijaly. Jde o bývalé představitele z různých částí Evropy, včetně dvou žen. Mezi členy jsou například někdejší předseda Evropské komise José Manuel Barroso, bývalí předsedové Evropského parlamentu Pat Cox a Hans-Gert Pöttering či exprezident Evropské rady Herman Van Rompuy.
Skupinu doplňují mimo jiné někdejší švédský premiér Carl Bildt, autor zprávy o budoucnosti Evropy Enrico Letta, předseda bruselského think-tanku Mikuláš Dzurinda, bývalý ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk či moldavská expremiérka Natalia Gavrilița. Nechybí ani španělská diplomatka Ana Palacio, stálý zástupce EU při OSN Stavros Lambrinidis a bývalý britský ministr David Miliband.
Zdroj: Euractiv (Belgie)