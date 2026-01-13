V projevu ve Švédsku navrhl variantu evropské vojenské síly čítající 100 tisíc vojáků, která by posílila ochranu kontinentu.
Návrh přichází v době, kdy část spojenců Severoatlantické aliance znepokojují signály z Washingtonu. Americký prezident Donald Trump opět prosazuje převzetí Grónska, a tím přiživuje pochybnosti o spolehlivosti USA. Kubilius připomněl, že USA dlouhodobě tlačí na Evropu, aby převzala větší díl odpovědnosti za svou bezpečnost, a naznačují, že mohou své síly přesouvat kvůli možnému soupeření s Čínou.
Komisař zároveň doporučil zřídit Evropskou bezpečnostní radu zhruba o 10 až 12 členech, případně i s Velkou Británií, která by umožnila rychlejší rozhodování. „Evropská bezpečnostní rada by se mohla skládat z klíčových stálých členů spolu s několika rotačními členy,“ řekl. První prioritou má být změnit nepříznivý vývoj války na Ukrajině tak, aby pro Kyjev neskončila porážkou. Myšlenka evropské armády se ale v EU vrací roky a naráží na neochotu států vzdát se části kontroly nad vlastními armádami.
Zdroj: The Times of Israel (Izrael)