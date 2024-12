Kallas chce tuto otázku projednat během jednání EU s novým syrským vedením.

EU již dříve přerušila veškeré diplomatické styky s vládou bývalého prezidenta Bašára Asada. Aby EU mohla uznat novou syrskou vládu a navázat s ní řádné diplomatické vztahy, musí Sýrie splnit řadu podmínek. Kallas by chtěla do Sýrie vyslat diplomata EU, který by mohl navázat bližší kontakt s povstaleckými skupinami.

Zdroj: Politico (Belgie)