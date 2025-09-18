„Naše partnerství není jen o obchodu, ale také o obraně mezinárodního řádu založeného na pravidlech,“ uvedla Kallas při představení strategie EU na posílení vazeb s Indií.
Indie se tento měsíc, spolu s dalšími spojenci Moskvy včetně Íránu, zúčastnila společného ruského cvičení Západ, jehož část probíhala poblíž hranic NATO. Navzdory rozdílným postojům k Rusku se Evropská unie a Indie snaží do konce roku 2025 uzavřít jednání o dohodě o volném obchodu, a to i uprostřed napětí mezi Dillí a Washingtonem.
Vztahy mezi USA a Indií se vyostřily poté, co prezident Donald Trump minulý měsíc zvýšil cla na většinu indického exportu o 50 procent v reakci na pokračující nákupy ruské ropy. Evropská unie je přitom největším obchodním partnerem Indie a obchod mezi oběma ekonomikami se za poslední desetiletí zvýšil o 90 procent. Vysocí představitelé Indie a EU doufají, že se začátkem příštího roku setkají na summitu na vysoké úrovni.
Zdroj: France 24(Francie)