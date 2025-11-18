natoaktual.cz

    Kubilius: země EU by měly mít bezpečnostní záruky nad rámec článku 5

    18. listopadu 2025  15:20
    Evropská unie má vlastní klauzuli o vzájemné obraně, ale je vnímána jako slabší než článek 5 Severoatlantické aliance.  

    Vlajky Severoatlantické aliance a Evropské unie. | foto: NATO Photos

    Zdá se ale, že komisař EU pro obranu Andrius Kubilius to chce změnit. „My Litevci jsme se v historii naučili, že je lepší mít více záruk pro naši bezpečnost,“ řekl evropský komisař z Vilniusu, kde se zúčastnil konference s názvem „Obrana Pobaltí 2025: válečné lekce z Ukrajiny“.

    „Bude dobré, kromě záruk NATO podle článku 5, mít i záruky Evropské unie podle článku 42.7 s jasným mechanismem,“ dodal. Klauzule EU o vzájemné obraně – článek 42.7 Lisabonské smlouvy – byla schválena v roce 2007 a platí od roku 2009. Stejně jako její ekvivalent v NATO je primárně politickým nástrojem, ale tradičně je v porovnání s článkem 5 vnímána jako slabší.

    Evropská komise letos předložila balíček opatření, který do roku 2030 investuje do obrany až 800 miliard eur. Strategie identifikovala devět prioritních oblastí, včetně munice a dronů, a také čtyři tzv. vlajkové projekty, které by měly být naléhavě financovány. Mezi tyto projekty patří i zeď proti dronům.

    Zdroj: Euronews (Francie)

    natoaktual.cz

