Je to konkrétní prvek nové strategie EU pro region Černého moře. Cílem nové strategie je chránit klíčovou infrastrukturu, lodní dopravu a posílit vliv EU v regionu. Centrum by mohlo zajišťovat monitoring oblasti v reálném čase, sdílení informací a včasné varování před hrozbami a nepřátelskými aktivitami. Mohlo by se podílet i na kontrole případného příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, což by zlepšilo vojenskou mobilitu.

Zájem EU o region vzrostl od vstupu Bulharska a Rumunska do Unie v roce 2007. Podle člena Německé rady pro zahraniční vztahy (DGAP) Stefana Meistra je Černé moře důležité pro evropskou bezpečnost a propojení s dalšími oblastmi, jako je Jižní Kavkaz, Kaspické moře, S

třední Asie a Blízký východ. Detaily o umístění a financování centra a případném zapojení zemí z oblasti Černého moře zatím nejsou známy. Evropská komise plánuje svolání Rady EU a zástupců zemí v oblasti Černého moře, aby společně projednali další postup.

Zdroj: Deutsche Welle (Německo)