Na konferenci se setkali generál Remigijus Baltrènas, generální ředitel Mezinárodního vojenského štábu NATO, a generál Michiel van der Laan, generální ředitel Vojenského štábu EU. Cílem setkání bylo vyhodnotit pokrok v probíhající spolupráci a diskutovat o její budoucnosti.
Zástupci obou vojenských štábů hodnotili současné společné operace a mise, včetně Asistenční mise EU na podporu Ukrajiny (EUMAM Ukraine) a Bezpečnostní pomoci a výcviku pro Ukrajinu (NSATU), které se zaměřují na podporu Ukrajiny prostřednictvím vojenské asistence a výcviku.
Program dále zahrnoval výměnu informací v oblasti zpravodajství, spolupráci v oblasti obranných schopností, vesmír, vojenskou logistiku, zdravotnickou spolupráci, interoperabilitu komunikačních a informačních systémů, kybernetickou obranu a začlenění genderové perspektivy do příslušných činností.
Zdroj: The Brussels Time (Belgie)