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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    EU a NATO prohlubují vojenskou spolupráci a pomoc Ukrajině

    23. června 2026  15:33
    V Bruselu se sešli zástupci Mezinárodního vojenského štábu Severoatlantické aliance a Vojenského štábu Evropské unie na 25. společné konferenci.  

    Vlajky Severoatlantické aliance a Evropské unie. | foto: NATO Photos

    Na konferenci se setkali generál Remigijus Baltrènas, generální ředitel Mezinárodního vojenského štábu NATO, a generál Michiel van der Laan, generální ředitel Vojenského štábu EU. Cílem setkání bylo vyhodnotit pokrok v probíhající spolupráci a diskutovat o její budoucnosti.

    Zástupci obou vojenských štábů hodnotili současné společné operace a mise, včetně Asistenční mise EU na podporu Ukrajiny (EUMAM Ukraine) a Bezpečnostní pomoci a výcviku pro Ukrajinu (NSATU), které se zaměřují na podporu Ukrajiny prostřednictvím vojenské asistence a výcviku.

    Program dále zahrnoval výměnu informací v oblasti zpravodajství, spolupráci v oblasti obranných schopností, vesmír, vojenskou logistiku, zdravotnickou spolupráci, interoperabilitu komunikačních a informačních systémů, kybernetickou obranu a začlenění genderové perspektivy do příslušných činností.

    Zdroj: The Brussels Time (Belgie)

    rku; natoaktual.cz

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