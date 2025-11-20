Podle něj Kreml využívá strach Západu z jaderné rétoriky k oslabování podpory Ukrajině a podkopávání odhodlání Aliance.
„Je to strach. Putin používá strach proti nám. Kdykoli se Rusko dostane pod tlak, mluví o eskalaci, mluví o jaderném odstrašení – a Západ zamrzne,“ uvedl Paet. Baltské státy, které mají historickou zkušenost se sovětskou okupací, proto podobným hrozbám nepřikládají váhu. „Během sovětské okupace jsme přišli o každého pátého Estonce. Přesně víme, co se stalo. A bohužel vidíme, že se totéž děje ve 21. století rukama Ruska na Ukrajině,“ dodal Paet.
Ministr zdůraznil, že region je vystaven narušování vzdušného prostoru ze strany Ruska, což vedlo k mimořádné debatě v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů. Současně však evropské spojence znepokojilo omezení americké vojenské přítomnosti v Rumunsku. V reakci na tyto trendy předložili členové Helsinské komise návrh zákona o strategickém partnerství na východním křídle, který má prohloubit obrannou spolupráci.
Podle estonského ministra musí baltské státy, Polsko, USA i další členové Aliance posílit společné kapacity a jasně odmítnout strategii strachu, aby si Severoatlantická aliance udržela jednotu vůči ruským agresivním krokům.
Zdroj: Mezha.net (Ukrajina)