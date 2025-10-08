natoaktual.cz

    Estonský voják odsouzen za špionáž pro Rusko

    8. října 2025  19:58
    Soud v estonském městě Viru poslal na čtyři roky a jedenáct měsíců do vězení příslušníka estonských ozbrojených sil Ivana Dmitrijeva, který se přiznal ke spolupráci s ruskou tajnou službou FSB.  

    Estonské jednotky během cvičení NATO v Polsku | foto: SHAPE

    Podle obžaloby mezi březnem a květnem 2025 předával ruskému důstojníkovi Alexandru Bobkovovi informace o činnosti estonské armády, dění v příhraniční Narvě a pohybu jednotek ve městě.

    Dmitrijev, jenž měl v armádě na starosti provoz dronů, představoval podle státní zástupkyně Triinu Olev-Aas vážné ohrožení národní bezpečnosti. „Rusko považuje za důležité různé informace, které se mu o Estonsku podaří získat. Rychlé předcházení trestným činům proti státu a stíhání osob, které naverbovaly ruské zpravodajské služby, je součástí národní obrany – zejména v dnešní situaci,“ uvedla Olev-Aas.

    Zdůraznila, že odhalování a postih osob rekrutovaných ruskými zpravodajskými službami je součástí obrany státu. Zástupce ředitele estonské kontrarozvědky Taavi Narits uvedl, že Dmitrijev byl zadržen krátce před plánovanou cestou do Ruska, kde se měl setkat se svým řídícím důstojníkem.

    Případ se odehrává na pozadí rostoucího napětí mezi Estonskem a Moskvou, které Tallinn obviňuje z hybridních a špionážních aktivit v pobaltském regionu. Rozsudek zatím nenabyl právní moci a může být napaden u odvolacího soudu v Tartu.

    Zdroj: The Kyiv Independent(Ukrajina)

    vst; natoaktual.cz

