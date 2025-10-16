natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Estonsko kvůli přítomnosti ruských vojáků uzavřelo silnici

    16. října 2025  16:29
    Estonsko dočasně uzavřelo pro své občany přístup na silnici, kterou běžně používají a která prochází ruským územím, poté, co ministr vnitra informoval o skupině ruských vojáků.  

    Estonská armáda. | foto: Estonská armáda

    Estonský úřad pro policii a pohraniční stráž uvedl, že k uzavření došlo „poté, co pohraničníci zpozorovali větší než obvyklou ruskou jednotku pohybující se na území Ruské federace“. Estonská pohraniční správa uvedla, že uzavření kilometrové silnice přes Saatse Boot je nezbytné k zajištění bezpečnosti lidí v Estonsku a k předcházení možným incidentům.

    Saatse Boot v jihovýchodním Estonsku je malá oblast ve tvaru boty na ruském území zasahující do Estonska. Estonci a další občané mohou oblastí projíždět bez povolení, ale nesmí zastavit.

    Estonská média uvedla, že ruská jednotka se skládala z asi 10 mužů. Ruské pohraniční hlídky jsou v oblasti sice běžné, ale je neobvyklé, že stojí uprostřed silnice, kterou používají i Estonci. Estonsko je v pohotovosti kvůli narušení ruských hranic poté, co minulý měsíc tři ruské stíhací letouny bez povolení vnikly do jeho vzdušného prostoru a zůstaly tam 12 minut.

    Zdroj: Associated Press (USA)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media