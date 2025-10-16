Estonský úřad pro policii a pohraniční stráž uvedl, že k uzavření došlo „poté, co pohraničníci zpozorovali větší než obvyklou ruskou jednotku pohybující se na území Ruské federace“. Estonská pohraniční správa uvedla, že uzavření kilometrové silnice přes Saatse Boot je nezbytné k zajištění bezpečnosti lidí v Estonsku a k předcházení možným incidentům.
Saatse Boot v jihovýchodním Estonsku je malá oblast ve tvaru boty na ruském území zasahující do Estonska. Estonci a další občané mohou oblastí projíždět bez povolení, ale nesmí zastavit.
Estonská média uvedla, že ruská jednotka se skládala z asi 10 mužů. Ruské pohraniční hlídky jsou v oblasti sice běžné, ale je neobvyklé, že stojí uprostřed silnice, kterou používají i Estonci. Estonsko je v pohotovosti kvůli narušení ruských hranic poté, co minulý měsíc tři ruské stíhací letouny bez povolení vnikly do jeho vzdušného prostoru a zůstaly tam 12 minut.
Zdroj: Associated Press (USA)