    Rusko nemá v úmyslu zaútočit na NATO, uvedl šéf estonské tajné služby

    30. prosince 2025  21:11
    Nic nenasvědčuje tomu, že by ruský prezident Vladimir Putin plánoval útok na pobaltské státy nebo na NATO – a to navzdory rostoucím varováním evropských představitelů, že by v příštích letech mohl vypuknout přímý konflikt mezi Západem a Ruskem.  

    Ruský prezident Vladimír Putin | foto: Kremlin.ru

    „Viděli jsme, že v důsledku našich reakcí Rusko změnilo své chování po různých incidentech, k nimž došlo v širším regionu,“ řekl veřejnoprávní televizi ERR ředitel estonské zahraniční zpravodajské služby Kaupo Rosin.

    „Zatím je stále zřejmé, že Rusko respektuje NATO a v současnosti se snaží vyhnout jakémukoli otevřenému konfliktu.“

    Rosin dodal, že koordinované reakce NATO na narušování vzdušného prostoru a na podezření ze sabotáží – včetně poškozování podmořských kabelů v Baltském moři – přiměly Moskvu postupovat opatrněji.

    V posledních měsících to podle něj vedlo k patrnému poklesu podobných incidentů. „To nevylučuje možnost dalších incidentů v budoucnu, protože vojenská aktivita zůstává vysoká a válka na Ukrajině pokračuje,“ uvedl. „Teoreticky jsou takové události stále možné, ale v tuto chvíli nevidíme žádné náznaky, že by se Rusko úmyslně snažilo o eskalaci.“

    Rosinova slova jsou v ostrém kontrastu s varováními některých evropských představitelů, podle nichž by Putin mohl plánovat přímou vojenskou konfrontaci se Západem v případě ruského vítězství na Ukrajině.

    Zdroj: The Moskow Times (Nizozemsko)

    natoaktual.cz

