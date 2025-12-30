„Viděli jsme, že v důsledku našich reakcí Rusko změnilo své chování po různých incidentech, k nimž došlo v širším regionu,“ řekl veřejnoprávní televizi ERR ředitel estonské zahraniční zpravodajské služby Kaupo Rosin.
„Zatím je stále zřejmé, že Rusko respektuje NATO a v současnosti se snaží vyhnout jakémukoli otevřenému konfliktu.“
Rosin dodal, že koordinované reakce NATO na narušování vzdušného prostoru a na podezření ze sabotáží – včetně poškozování podmořských kabelů v Baltském moři – přiměly Moskvu postupovat opatrněji.
V posledních měsících to podle něj vedlo k patrnému poklesu podobných incidentů. „To nevylučuje možnost dalších incidentů v budoucnu, protože vojenská aktivita zůstává vysoká a válka na Ukrajině pokračuje,“ uvedl. „Teoreticky jsou takové události stále možné, ale v tuto chvíli nevidíme žádné náznaky, že by se Rusko úmyslně snažilo o eskalaci.“
Rosinova slova jsou v ostrém kontrastu s varováními některých evropských představitelů, podle nichž by Putin mohl plánovat přímou vojenskou konfrontaci se Západem v případě ruského vítězství na Ukrajině.
Zdroj: The Moskow Times (Nizozemsko)