Ve středu 17. prosince 2025 pohraničníci pomocí sledovacích prostředků zaznamenali na řece Narvě poblíž vlnolamu u Vasknarvy (kraj Ida-Viru) několik ruských pohraničníků na vznášedle.
Stroj zastavil u kamenného vlnolamu, který leží částečně na ruském a částečně na estonském území u vjezdu do Čudského jezera. Tři pohraničníci vystoupili a vydali se po vlnolamu pěšky.
Podle videa, které zveřejnila estonská policie a pohraniční stráž (PPA), ruští pohraničníci při chůzi krátce překročili hranici z Ruska do Estonska a poté se vrátili zpět na ruskou stranu vlnolamu. Následně se vrátili do vznášedla a odjeli zpět na ruskou stranu řeky.
„Incident byl zaznamenán sledovací technikou a na vlnolamu proběhla také úvodní kontrola. Navázali jsme oficiální kontakt se zástupcem pohraniční služby Ruské federace, abychom získali vysvětlení,“ uvedla PPA. Estonská pohraniční stráž zároveň zvýšila počet hlídek, aby mohla reagovat na případné další incidenty.
Tamní ministr vnitra Igor Taro uvedl ve večerním zpravodajském pořadu „Aktuaalne kaamera“, že Estonsko zatím nechápe motivy incidentu ani důvod, proč k němu došlo.
„Neexistovala žádná přímá bezpečnostní hrozba, ale Policejní a pohraniční stráž výrazně zvýšila svou přítomnost a hlídkování,“ řekl. Taro zároveň vysvětlil, že k události došlo v oblasti, kde si ruská plavidla při plavbě z řeky Narvy do Čudského jezera musí žádat o povolení k proplutí přes estonské území.
Zdroj: Eesti Rahvusringhääling (Estonsko)