natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Ruští pohraničníci ilegálně vstoupili do Estonska s nejasnými motivy

    19. prosince 2025  20:13
    Tři ruští pohraničníci ve východním Estonsku bez povolení překročili estonsko-ruskou hranici. Důvod incidentu není známý, zároveň však nepředstavoval přímou hrozbu pro bezpečnost Estonska.  

    Okolí estonského města Narva, kde ruští pohraničníci narušili hranici (17. prosince 2025) | foto: @MFAestonia

    Ve středu 17. prosince 2025 pohraničníci pomocí sledovacích prostředků zaznamenali na řece Narvě poblíž vlnolamu u Vasknarvy (kraj Ida-Viru) několik ruských pohraničníků na vznášedle.

    Stroj zastavil u kamenného vlnolamu, který leží částečně na ruském a částečně na estonském území u vjezdu do Čudského jezera. Tři pohraničníci vystoupili a vydali se po vlnolamu pěšky.

    Podle videa, které zveřejnila estonská policie a pohraniční stráž (PPA), ruští pohraničníci při chůzi krátce překročili hranici z Ruska do Estonska a poté se vrátili zpět na ruskou stranu vlnolamu. Následně se vrátili do vznášedla a odjeli zpět na ruskou stranu řeky.

    „Incident byl zaznamenán sledovací technikou a na vlnolamu proběhla také úvodní kontrola. Navázali jsme oficiální kontakt se zástupcem pohraniční služby Ruské federace, abychom získali vysvětlení,“ uvedla PPA. Estonská pohraniční stráž zároveň zvýšila počet hlídek, aby mohla reagovat na případné další incidenty.

    Tamní ministr vnitra Igor Taro uvedl ve večerním zpravodajském pořadu „Aktuaalne kaamera“, že Estonsko zatím nechápe motivy incidentu ani důvod, proč k němu došlo.

    „Neexistovala žádná přímá bezpečnostní hrozba, ale Policejní a pohraniční stráž výrazně zvýšila svou přítomnost a hlídkování,“ řekl. Taro zároveň vysvětlil, že k události došlo v oblasti, kde si ruská plavidla při plavbě z řeky Narvy do Čudského jezera musí žádat o povolení k proplutí přes estonské území.

    Zdroj: Eesti Rahvusringhääling (Estonsko)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media