    24. září 2025  12:38
    Severoatlantická aliance obvinila Rusko z porušování estonského vzdušného prostoru a varovala, že je připravena použít veškeré potřebné vojenské i nevojenské prostředky k obraně svých členů.  

    Šéf NATO Mark Rutte | foto: NATO Photos

    Reagovala tak na hlášení Estonska, podle nějž tři ruské stíhačky MiG-31 strávily v estonském vzdušném prostoru dvanáct minut, než je vyprovodily italské stíhačky.

    Podobný incident se odehrál už před týdnem, kdy asi dvacet ruských dronů proniklo do polského vzdušného prostoru. Aliance poté posílila obranu na východním křídle. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že by podporoval tvrdou reakci NATO na další narušení. Estonsko proto vyvolalo jednání Severoatlantické rady podle článku čtyři Washingtonské deklarace.

    „Rusko nese plnou odpovědnost za tyto akce, které jsou eskalační, nesou riziko špatného vyhodnocení a ohrožují životy. Musí s nimi přestat,“ uvedla Severoatlantická rada.

    Generální tajemník NATO Mark Rutte zdůraznil, že ruské letouny nebyly sestřeleny, protože nepředstavovaly bezprostřední hrozbu, ale velitelé mají pravomoc k rozhodnutí v případě opaku.

    „Nerozvážné požadavky na sestřelování čehokoli ze vzduchu nebo na vysílání specifického signálu síly v této situaci nepomáhají. Musíme být klidní, jasní a obezřetní – a jednat přiměřeně,“ reagoval německý ministr obrany Boris Pistorius.

    Zdroj: The Japan Times(Japonsko)

    natoaktual.cz

