    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    „Lidová republika Narva“: propaganda na hranici NATO

    20. března 2026  16:12
    Proruská online kampaň vykresluje estonské město Narva jako údajnou „lidovou republiku“ a šíří separatistické narativy připomínající scénáře z východní Ukrajiny či Krymu.  

    Ilustrační foto. | foto: Estonská armáda

    Podle estonské platformy Propastop má kampaň za cíl oslabit kontrolu nad ruskojazyčným severovýchodem země. Obsah na sociálních sítích kombinuje výzvy k odporu s narativem o údajně utlačované ruské menšině.

    Kampaň využívá symboly fiktivního státu s vlastní milicí i černý humor; některé příspěvky stylizovaně zobrazují scénáře obsazení okolních měst či samotné Narvy. Jejich cílem je vyvolat nejistotu a strach. Podle expertů jde o formu psychologické války, nikoli o bezprostřední vojenskou hrozbu. Estonské zpravodajské služby považují kampaň za koordinovanou informační operaci zaměřenou na narušení soudržnosti společnosti.

    Narva leží přímo na hranici s Ruskem a většinu obyvatel tvoří ruskojazyčná populace. Přesto místní dříve neuváděli, že by čelili diskriminaci. Ruská média však dlouhodobě šíří opačný obraz a vytvářejí narativ o údajném útlaku, který může sloužit jako záminka pro další kroky.

    V případě eskalace by se do situace mohly zapojit síly Severoatlantické aliance, včetně německé brigády v Litvě, která má odstrašující roli na východním křídle NATO. Konkrétní reakce by však závisela na rozhodnutí členských států. Podobné scénáře navazují na dřívější ruské postupy, kdy byly separatistické útvary využity k ospravedlnění vojenské intervence.

    Zdroj: Euronews (Francie)

    dkr; natoaktual.cz

