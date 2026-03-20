Podle estonské platformy Propastop má kampaň za cíl oslabit kontrolu nad ruskojazyčným severovýchodem země. Obsah na sociálních sítích kombinuje výzvy k odporu s narativem o údajně utlačované ruské menšině.
Kampaň využívá symboly fiktivního státu s vlastní milicí i černý humor; některé příspěvky stylizovaně zobrazují scénáře obsazení okolních měst či samotné Narvy. Jejich cílem je vyvolat nejistotu a strach. Podle expertů jde o formu psychologické války, nikoli o bezprostřední vojenskou hrozbu. Estonské zpravodajské služby považují kampaň za koordinovanou informační operaci zaměřenou na narušení soudržnosti společnosti.
Narva leží přímo na hranici s Ruskem a většinu obyvatel tvoří ruskojazyčná populace. Přesto místní dříve neuváděli, že by čelili diskriminaci. Ruská média však dlouhodobě šíří opačný obraz a vytvářejí narativ o údajném útlaku, který může sloužit jako záminka pro další kroky.
V případě eskalace by se do situace mohly zapojit síly Severoatlantické aliance, včetně německé brigády v Litvě, která má odstrašující roli na východním křídle NATO. Konkrétní reakce by však závisela na rozhodnutí členských států. Podobné scénáře navazují na dřívější ruské postupy, kdy byly separatistické útvary využity k ospravedlnění vojenské intervence.
Zdroj: Euronews (Francie)