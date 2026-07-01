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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Estonsko chce umožnit občanům ze zemí NATO sloužit v ozbrojených silách

    1. července 2026  19:20
    Estonští zákonodárci navrhují, aby občané dalších členských zemí Severoatlantické aliance, kteří jsou členy Estonské obranné ligy, mohli dobrovolně nastoupit do vojenské služby a v případě války sloužit ve funkcích vyžadujících vojenskou hodnost.  

    Estonské jednotky během cvičení NATO v Polsku | foto: SHAPE

    Tento krok by posílil připravenost jak Estonské obranné ligy, dobrovolnické národní obranné organizace, tak ozbrojených sil, protože by zahraničním členům poskytl jasnou právní cestu k zapojení se do obrany Estonska.

    Účast by byla zcela dobrovolná. Novela nezavádí pro občany zemí NATO povinnou vojenskou službu, ale vytváří systém dobrovolného přihlášení pro osoby starší 18 let, které složily vojenskou přísahu.

    Novela rovněž vytváří právní základ pro jmenování občanů zemí NATO do válečných funkcí, což zlepší plánování výcviku, velitelských struktur a distribuce vybavení.

    Novela by měla nabýt účinnosti od 1. ledna 2027.

    Zdroj: ERR News (Estonsko)

    rku; natoaktual.cz

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