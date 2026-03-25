    Dron z Ruska zasáhl estonskou elektrárnu

    25. března 2026  16:51
    Dron, který pronikl z ruského vzdušného prostoru, zasáhl komín elektrárny Auvere v estonském regionu Ida-Viru.  

    Ilustrační foto. | foto: Estonská armáda

    Incident se stal brzy ráno 25. března, nikdo nebyl zraněn a infrastruktura elektrárny neutrpěla škody. Podle prokuratury nebyl dron zaměřen na Estonsko ani na samotnou elektrárnu. Případ vyšetřuje estonská bezpečnostní služba pod dohledem státního zastupitelství. Na místě zasahovali i pyrotechnici.

    Událost se odehrála v době, kdy Ukrajina útočila drony na ruský přístav Usť-Luga, zatímco ropná zařízení v přístavu Primorsk na druhé straně Finského zálivu byla napadena o několik dní dříve. Provozovatel elektrárny uvedl, že incident nemá vliv na dodávky elektřiny. Podle šéfa estonské bezpečnostní služby jde o důsledek ruské války proti Ukrajině a podobné případy lze očekávat i nadále.

    Současně byl zaznamenán i incident v Lotyšsku, kde do vzdušného prostoru pronikl neidentifikovaný dron z Ruska a následně explodoval. Podle lotyšské armády mohl změnit kurz vlivem elektronického boje nebo technických problémů. Lotyšská premiérka Evika Silina uvedla, že podobné události souvisejí s intenzivními útoky na Ukrajinu a jejich dopady mohou zasahovat i sousední státy.

    Zdroj: ERR (Estonsko)

    dkr; natoaktual.cz

