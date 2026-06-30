V proslovu před parlamentními delegáty ze zemí NATO v Istanbulu prohlásil, že význam Turecka v oblasti evropské bezpečnosti je „občas přehlížen“. Dodal, že se Ankara chce účastnit všech obranných a bezpečnostních iniciativ na kontinentu.
Hlavním motivem pro Erdoğanovo úsilí je přístup k finančnímu nástroji Evropské unie SAFE (Bezpečnostní akce pro Evropu) v hodnotě 150 miliard eur. Přestože by se Turecko mohlo v zásadě zapojit, tento krok by zahrnoval jednomyslný souhlas všech členů EU. Řecko již naznačilo, že by mohlo zapojení Turecka blokovat.
Zdroj: Euractiv (Belgie)