natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Erdoğan prosazuje před summitem NATO silnější turecký vliv v evropské obraně

    30. června 2026  14:59
    Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan se snaží využít nadcházející summit Severoatlantické aliance k tomu, aby prosadil hlubší zapojení Turecka do evropské obranné architektury, a vyzývá ke zrušení omezení obchodu s obranným materiálem mezi spojenci NATO.  

    Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan | foto: NATO Photos

    V proslovu před parlamentními delegáty ze zemí NATO v Istanbulu prohlásil, že význam Turecka v oblasti evropské bezpečnosti je „občas přehlížen“. Dodal, že se Ankara chce účastnit všech obranných a bezpečnostních iniciativ na kontinentu.

    Hlavním motivem pro Erdoğanovo úsilí je přístup k finančnímu nástroji Evropské unie SAFE (Bezpečnostní akce pro Evropu) v hodnotě 150 miliard eur. Přestože by se Turecko mohlo v zásadě zapojit, tento krok by zahrnoval jednomyslný souhlas všech členů EU. Řecko již naznačilo, že by mohlo zapojení Turecka blokovat.

    Zdroj: Euractiv (Belgie)

    rku; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media