Studie podpořená NATO doporučuje širší využívání obnovitelných zdrojů jako bezpečnější alternativy k dovážené ropě a plynu. „Diverzifikací zdrojů energie a tras, na nichž je naše Aliance závislá – včetně využívání alternativních paliv – nejen zvyšujeme naši operační připravenost a odolnost, ale také snižujeme závislosti, čímž posilujeme naši budoucnost,“ uvedl představitel NATO.
Válka v Íránu ukázala rizika spojená se závislostí na dovozu fosilních paliv, zvláště pro Evropu s omezenými vlastními zásobami ropy a plynu. „Až dosud byly vojenské tábory provozovány pomocí dieselových generátorů, které jsou spolehlivé a výkonné, avšak představují značné logistické problémy i environmentální nevýhody,“ uvádí publikace. Budoucnost podle ní může patřit větší elektrifikaci, solární či větrné energii. Simulace ukázaly snížení závislosti na dovážených palivech a vyšší energetickou autonomii.
Tento přístup je však v rozporu s politikou administrativy prezidenta USA Donalda Trumpa, která podporuje těžbu ropy a plynu a odmítá klimaticky zaměřenou agendu. Debata se dotýká i vojenské praxe: některé státy už testují udržitelná letecká paliva, zatímco válka na Ukrajině ukazuje, že nedostatek dieselu může přímo ovlivnit fungování frontových jednotek.
Zdroj: Politico (Belgie)