natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Energetická bezpečnost: NATO podporuje čistší zdroje energie

    11. května 2026  13:55
    Severoatlantická aliance zdůrazňuje význam obnovitelných a dalších nefosilních zdrojů energie pro svou bezpečnost.  

    Tankování amerických letounů F-16 texaské Národní gardy během cvičení Sky Avenger | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Studie podpořená NATO doporučuje širší využívání obnovitelných zdrojů jako bezpečnější alternativy k dovážené ropě a plynu. „Diverzifikací zdrojů energie a tras, na nichž je naše Aliance závislá – včetně využívání alternativních paliv – nejen zvyšujeme naši operační připravenost a odolnost, ale také snižujeme závislosti, čímž posilujeme naši budoucnost,“ uvedl představitel NATO.

    Válka v Íránu ukázala rizika spojená se závislostí na dovozu fosilních paliv, zvláště pro Evropu s omezenými vlastními zásobami ropy a plynu. „Až dosud byly vojenské tábory provozovány pomocí dieselových generátorů, které jsou spolehlivé a výkonné, avšak představují značné logistické problémy i environmentální nevýhody,“ uvádí publikace. Budoucnost podle ní může patřit větší elektrifikaci, solární či větrné energii. Simulace ukázaly snížení závislosti na dovážených palivech a vyšší energetickou autonomii.

    Tento přístup je však v rozporu s politikou administrativy prezidenta USA Donalda Trumpa, která podporuje těžbu ropy a plynu a odmítá klimaticky zaměřenou agendu. Debata se dotýká i vojenské praxe: některé státy už testují udržitelná letecká paliva, zatímco válka na Ukrajině ukazuje, že nedostatek dieselu může přímo ovlivnit fungování frontových jednotek.

    Zdroj: Politico (Belgie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media