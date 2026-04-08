    Příměří nestačí, řešení války s Íránem vyžaduje širší rámec, varují Emiráty

    8. dubna 2026  18:41
    Poradce prezidenta Spojených arabských emirátů Anwar Gargash uvedl, že samotné příměří ve válce s Íránem nepředstavuje dostatečné řešení. Podle něj je nutné vytvořit širší bezpečnostní architekturu zahrnující kontrolu zbrojení, pravidla chování států i stabilní mechanismus pro zajištění plavby v Hormuzském průlivu.  

    Trosky íránské balistické střely zneškodněné nad Mrtvým mořem. | foto: @fab_hinz

    Gargash zdůraznil, že SAE neusilují o eskalaci, ale odmítají konec konfliktu, který by zároveň vytvořil nebezpečnější prostředí. Kriticky se vyjádřil k íránskému vedení, vůči němuž podle něj neexistuje důvěra, a uvedl, že řešení musí zahrnovat i bezpečnost sousedních států, které čelí íránským útokům.

    Součástí budoucího uspořádání by podle něj měly být otázky jaderného programu, raket a dronů. Zároveň uvedl, že Írán nemůže požadovat omezení nepřátelských akcí pouze vůči sobě, ale musí ukončit i vlastní aktivity vůči regionu.

    SAE se nechtějí samostatně zapojit do námořních operací, jsou však připraveny podpořit mezinárodní nebo americké úsilí o zabezpečení Hormuzského průlivu. Gargash zároveň zdůraznil, že Spojené státy zůstávají klíčovým bezpečnostním partnerem a že konflikt pravděpodobně posílí jejich roli i vliv Izraele v regionu.

    Zdroj: Euronews (Francie)

    dkr; natoaktual.cz

