Gargash zdůraznil, že SAE neusilují o eskalaci, ale odmítají konec konfliktu, který by zároveň vytvořil nebezpečnější prostředí. Kriticky se vyjádřil k íránskému vedení, vůči němuž podle něj neexistuje důvěra, a uvedl, že řešení musí zahrnovat i bezpečnost sousedních států, které čelí íránským útokům.
Součástí budoucího uspořádání by podle něj měly být otázky jaderného programu, raket a dronů. Zároveň uvedl, že Írán nemůže požadovat omezení nepřátelských akcí pouze vůči sobě, ale musí ukončit i vlastní aktivity vůči regionu.
SAE se nechtějí samostatně zapojit do námořních operací, jsou však připraveny podpořit mezinárodní nebo americké úsilí o zabezpečení Hormuzského průlivu. Gargash zároveň zdůraznil, že Spojené státy zůstávají klíčovým bezpečnostním partnerem a že konflikt pravděpodobně posílí jejich roli i vliv Izraele v regionu.
Zdroj: Euronews (Francie)