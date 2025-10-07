Švédsko si tak zajistí náhradu za dosluhující stroje, přičemž kontrakt zahrnuje i opci na pořízení dalších sedmi letadel.
„Tento proces mezi vládami urychluje nákupy tady v Evropě,“ uvedl šéf obranné divize Embraeru Bosco da Costa mladší.Nizozemsko zároveň přidalo do objednávky dalších sedm strojů pro spojenecké země. Akcie Embraeru po oznámení vzrostly o tři procenta.
Brazilský výrobce se současně podílí se švédským Saabem na společné výrobě stíhaček Gripen, jejichž první kus vyrobený v Brazílii má být dodán tamnímu letectvu začátkem příštího roku.
Embraer se snaží rozšířit své působení na trzích NATO i ve Spojených státech, kde zvažuje otevření montážní linky za 500 milionů dolarů. Jeho stroj KC-390 tam však soupeří s americkým C-130 Hercules od Lockheed Martin.
Zdroj: Reuters(USA)