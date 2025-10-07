natoaktual.cz

    7. října 2025  19:59
    Brazilský výrobce Embraer oznámil uzavření kontraktu na prodej čtyř vojenských transportních letounů C-390 Millennium do Švédska. Dohoda je součástí regionálního programu společného nákupu, který koordinují Nizozemsko a další státy Severoatlantické aliance.  

    Transportní letoun C-390 Millennium brazilského výrobce Embraer na Dnech NATO v Ostravě 2023 se stal předzvěstí modernizace armády a tolik potřebného rozšíření přepravních kapacit. Armáda má zájem o dva tyto letouny, získat by je mohla již příští rok. | foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz

    Švédsko si tak zajistí náhradu za dosluhující stroje, přičemž kontrakt zahrnuje i opci na pořízení dalších sedmi letadel.

    „Tento proces mezi vládami urychluje nákupy tady v Evropě,“ uvedl šéf obranné divize Embraeru Bosco da Costa mladší.Nizozemsko zároveň přidalo do objednávky dalších sedm strojů pro spojenecké země. Akcie Embraeru po oznámení vzrostly o tři procenta.

    Brazilský výrobce se současně podílí se švédským Saabem na společné výrobě stíhaček Gripen, jejichž první kus vyrobený v Brazílii má být dodán tamnímu letectvu začátkem příštího roku.

    Embraer se snaží rozšířit své působení na trzích NATO i ve Spojených státech, kde zvažuje otevření montážní linky za 500 milionů dolarů. Jeho stroj KC-390 tam však soupeří s americkým C-130 Hercules od Lockheed Martin.

    Zdroj: Reuters(USA)

    vst; natoaktual.cz

