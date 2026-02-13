„Došlo k obratu a měli bychom na to být hrdí a věřit si,“ uvedl Colby na uzavřeném jednání ministrů obrany NATO v Bruselu. Aliance ve snaze uklidnit amerického prezidenta navrhla novou arktickou misi, která má reagovat na Trumpovu kritiku, že bezpečnost Grónska byla dlouhodobě zanedbávána.
Colby, který je považován za architekta nedávné americké obranné strategie a za zastánce tvrdší linie vůči Evropě, prohlásil, že Washington bude nadále poskytovat jaderné odstrašení. Zároveň však spojencům vzkázal, že Spojené státy chtějí partnerství, nikoli závislost. Zdůraznil také, že administrativa zůstává oddaná kolektivní obraně podle článku 5 Severoatlantické smlouvy.
Současně ale upozornil, že NATO se bude muset proměnit, protože Spojené státy se za Trumpovy administrativy více zaměřují na obranu americké vlasti a zájmů na západní polokouli a na posilování odstrašení v západním Pacifiku. Podle Colbyho to znamená přechod k „NATO 3.0“ – modelu, v němž Evropané ponesou větší díl nákladů na vlastní obranu. Termín „NATO 3.0“ si okamžitě vysloužil podporu některých spojenců.
Zdroj: Politico (USA)