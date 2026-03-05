natoaktual.cz

    5. března 2026  8:01
    Spojené státy zahájily společné vojenské operace s Ekvádorem zaměřené na organizace označené za teroristické, které se podle americké armády podílejí na obchodování s drogami.  

    ilustrační foto. | foto: @DeptofWar

    Podrobnosti o rozsahu a místě operací nebyly zveřejněny.

    Operace navazuje na širší kroky administrativy prezidenta Donalda Trumpa zaměřené na omezení pašování drog z oblasti Latinské Ameriky. Americká armáda v posledních měsících podnikla desítky zásahů proti plavidlům podezřelým z pašování drog v Karibiku a Tichém oceánu.

    Bezpečnostní situace v Ekvádoru se v posledních letech výrazně zhoršila, protože země se stala důležitým uzlem pro tranzit kokainu. Násilí gangů vedlo v roce 2024 k vyhlášení výjimečného stavu a od té doby vláda prezidenta Daniela Noboy vede s ozbrojenými skupinami vleklý vnitřní konflikt.

    Washington již dříve označil ekvádorské kriminální skupiny Los Lobos a Los Choneros za teroristické organizace. Spojené státy doposud prováděly operace především v okolních vodách, například v rámci mise Operation Pacific Viper zaměřené na zadržování kokainových zásilek.

    Zdroj: Politico (USA)

    natoaktual.cz

