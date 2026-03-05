Podrobnosti o rozsahu a místě operací nebyly zveřejněny.
Operace navazuje na širší kroky administrativy prezidenta Donalda Trumpa zaměřené na omezení pašování drog z oblasti Latinské Ameriky. Americká armáda v posledních měsících podnikla desítky zásahů proti plavidlům podezřelým z pašování drog v Karibiku a Tichém oceánu.
Bezpečnostní situace v Ekvádoru se v posledních letech výrazně zhoršila, protože země se stala důležitým uzlem pro tranzit kokainu. Násilí gangů vedlo v roce 2024 k vyhlášení výjimečného stavu a od té doby vláda prezidenta Daniela Noboy vede s ozbrojenými skupinami vleklý vnitřní konflikt.
Washington již dříve označil ekvádorské kriminální skupiny Los Lobos a Los Choneros za teroristické organizace. Spojené státy doposud prováděly operace především v okolních vodách, například v rámci mise Operation Pacific Viper zaměřené na zadržování kokainových zásilek.
Zdroj: Politico (USA)