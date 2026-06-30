Balíček cílí na posílení evropské průmyslové základny, technologické suverenity a konkurenceschopnosti v oblasti leteckých a kosmických inovací. Jedná se o nejrozsáhlejší firemní finanční balíček, jaký kdy EIB schválila.
Prezidentka EIB Nadia Calviño uvedla, že balíček ukazuje schopnost Evropské unie jednat rychle a ve velkém měřítku s cílem podpořit své průmyslové šampiony a posílit své postavení v měnícím se geopolitickém prostředí.
Airbus patří mezi přední evropské letecké a kosmické společnosti a působí v oblasti dopravních letadel, vrtulníků, obrany, bezpečnosti a vesmírných systémů.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)