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    Evropská investiční banka půjčí Airbusu 3 miliardy eur na rozvoj leteckých inovací

    30. června 2026  15:02
    Evropská investiční banka (EIB) poskytne 3 miliardy eur společnosti Airbus na podporu výzkumu a vývoje v evropském leteckém a kosmickém průmyslu.  

    Vojenský transportní letoun Airbus A400M. | foto: Petr Zlatohláveknatoaktual.cz

    Balíček cílí na posílení evropské průmyslové základny, technologické suverenity a konkurenceschopnosti v oblasti leteckých a kosmických inovací. Jedná se o nejrozsáhlejší firemní finanční balíček, jaký kdy EIB schválila.

    Prezidentka EIB Nadia Calviño uvedla, že balíček ukazuje schopnost Evropské unie jednat rychle a ve velkém měřítku s cílem podpořit své průmyslové šampiony a posílit své postavení v měnícím se geopolitickém prostředí.

    Airbus patří mezi přední evropské letecké a kosmické společnosti a působí v oblasti dopravních letadel, vrtulníků, obrany, bezpečnosti a vesmírných systémů.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    rku; natoaktual.cz

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