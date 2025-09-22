Jednotná podpora se ale nenašla. Klíčoví hráči – Katar a Spojené arabské emiráty – plán odmítli, čímž ukázali na hluboké rozpory mezi arabskými státy. Egypt přitom nabízel dvacet tisíc vojáků a trval na velení čtyřhvězdičkového egyptského generála. Projekt měl podporu některých severoafrických zemí a zvažovalo se zapojení Pákistánu, který už mezitím podepsal dohody o vojenské spolupráci s řadou arabských partnerů.
Odmítnutí návrhu poukazuje na obtížnost budování kolektivní obrany v arabském světě. Zásadní roli hraje i postoj Spojených států amerických, které nadále podporují Izrael, což část regionu vnímá jako porušení neutrality. Podle kritiků tak hrozí, že „arabské NATO“ zůstane jen dalším nenaplněným projektem.
Zdroj: Business Insider Africa(Nigérie)