    22. září 2025  16:19
    Egypt znovu oživil plán na vytvoření společné arabské vojenské síly po vzoru Severoatlantické aliance. Podle Káhiry by měla fungovat na principu článku 5 NATO, tedy že útok na jednoho člena je útokem na všechny. Návrh předložil egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí na mimořádném arabském a islámském summitu v Dauhá, krátce po izraelském úderu na vyjednávací tým Hamásu v Kataru.  

    ilustrační snímek | foto: Ivan Zítnatoaktual.cz

    Jednotná podpora se ale nenašla. Klíčoví hráči – Katar a Spojené arabské emiráty – plán odmítli, čímž ukázali na hluboké rozpory mezi arabskými státy. Egypt přitom nabízel dvacet tisíc vojáků a trval na velení čtyřhvězdičkového egyptského generála. Projekt měl podporu některých severoafrických zemí a zvažovalo se zapojení Pákistánu, který už mezitím podepsal dohody o vojenské spolupráci s řadou arabských partnerů.

    Odmítnutí návrhu poukazuje na obtížnost budování kolektivní obrany v arabském světě. Zásadní roli hraje i postoj Spojených států amerických, které nadále podporují Izrael, což část regionu vnímá jako porušení neutrality. Podle kritiků tak hrozí, že „arabské NATO“ zůstane jen dalším nenaplněným projektem.

    Zdroj: Business Insider Africa(Nigérie)

    vst; natoaktual.cz

