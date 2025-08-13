Na schůzce v Káhiře ministr představil kapacity podniků spadajících pod resort, které vyrábějí munici, zbraně, vybavení pro ozbrojené složky i širokou škálu civilních produktů. Zdůraznil snahu o zavádění moderních technologií, zvyšování kvality a konkurenceschopnosti výroby a prohlubování místní produkce.
Salah připomněl již existující projekty, například výrobu dieselových motorů ve spolupráci s Ashok Leyland či výrobu ekologického vozidla Qute s firmou Bajaj. Vyjádřil zájem o další partnerství zaměřená na transfer technologií, výměnu odborných zkušeností a účast indických podniků na veletrhu EDEX 2025 v Káhiře.
Velvyslanec Reddy označil Egypt za atraktivní investiční destinaci díky strategické poloze, infrastruktuře a kvalifikované pracovní síle. Podle něj indické firmy vidí v egyptských podnicích vojenské výroby perspektivní partnery a usilují o výměnu technických delegací k posílení budoucí spolupráce.
Zdroj:Daily News Egypt(Egypt)