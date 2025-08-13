Co psala světová média o Severoatlantické alianci

Egypt chce posílit vazby s Indií v oblasti vojenské výroby

13. srpna 2025  16:55
Egyptský ministr pro vojenskou výrobu Muhammad Salah ad-Dín jednal s indickým velvyslancem Súréšem Reddym o možnostech rozšíření spolupráce v různých výrobních sektorech.  

ilustrační foto. | foto: @VajraCorps_IA

Na schůzce v Káhiře ministr představil kapacity podniků spadajících pod resort, které vyrábějí munici, zbraně, vybavení pro ozbrojené složky i širokou škálu civilních produktů. Zdůraznil snahu o zavádění moderních technologií, zvyšování kvality a konkurenceschopnosti výroby a prohlubování místní produkce.

Salah připomněl již existující projekty, například výrobu dieselových motorů ve spolupráci s Ashok Leyland či výrobu ekologického vozidla Qute s firmou Bajaj. Vyjádřil zájem o další partnerství zaměřená na transfer technologií, výměnu odborných zkušeností a účast indických podniků na veletrhu EDEX 2025 v Káhiře.

Velvyslanec Reddy označil Egypt za atraktivní investiční destinaci díky strategické poloze, infrastruktuře a kvalifikované pracovní síle. Podle něj indické firmy vidí v egyptských podnicích vojenské výroby perspektivní partnery a usilují o výměnu technických delegací k posílení budoucí spolupráce.

Zdroj:Daily News Egypt(Egypt)

vst; natoaktual.cz

Barista i záchranář u kanónu

Říjen 2019

Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

Dny NATO v Ostravě

Září 2019

Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

Továrna na instruktory

Červenec 2019

Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

Mraky prachu, vedro a léčky

Červen 2019

Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

Partneři portálu

NATO PDD iDnes.cz Newton Media