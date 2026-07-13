natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
shromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Osm zemí NATO zakládá novou obrannou banku

    13. července 2026  16:46
    Osm členských států Severoatlantické aliance společně s Ukrajinou oznámilo na okraji summitu v Ankaře záměr založit Banku pro obranu, bezpečnost a odolnost (DSRB).  

    Kanadský premiér Mark Carney. | foto: Vláda Kanady.

    Zakládajícími členy jsou Kanada, Albánie, Belgie, Řecko, Lotyšsko, Lucembursko, Rumunsko, Turecko a Ukrajina. Banka se sídlem v Kanadě by měla zahájit činnost v roce 2027.

    Nová instituce má usnadnit přístup k financování, snížit náklady na získávání kapitálu a podpořit rozšiřování obranného průmyslu členských států. Zakladatelé zdůraznili, že jejím cílem není nahrazovat stávající národní ani mezinárodní finanční nástroje, ale doplnit je. Projekt podle plánu počítá se získáním přibližně 134 miliard dolarů na podporu obranných investic.

    Kanadští představitelé uvádějí, že banka pomůže mobilizovat soukromý kapitál, posílí obranný průmysl a podpoří malé a střední podniky i odolnost dodavatelských řetězců.

    Analytici upozorňují, že mezi zakládajícími členy chybí další státy skupiny G7, což může omezit ekonomickou sílu projektu. Kanada uvedla, že banka zůstane otevřená dalším zájemcům. Současně se Kanada a Spojené království dohodly, že své iniciativy v oblasti financování obrany budou rozvíjet koordinovaně a vzájemně se doplňovat.

    Zdroj: Türkiye Today (Turecko)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media