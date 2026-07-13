Zakládajícími členy jsou Kanada, Albánie, Belgie, Řecko, Lotyšsko, Lucembursko, Rumunsko, Turecko a Ukrajina. Banka se sídlem v Kanadě by měla zahájit činnost v roce 2027.
Nová instituce má usnadnit přístup k financování, snížit náklady na získávání kapitálu a podpořit rozšiřování obranného průmyslu členských států. Zakladatelé zdůraznili, že jejím cílem není nahrazovat stávající národní ani mezinárodní finanční nástroje, ale doplnit je. Projekt podle plánu počítá se získáním přibližně 134 miliard dolarů na podporu obranných investic.
Kanadští představitelé uvádějí, že banka pomůže mobilizovat soukromý kapitál, posílí obranný průmysl a podpoří malé a střední podniky i odolnost dodavatelských řetězců.
Analytici upozorňují, že mezi zakládajícími členy chybí další státy skupiny G7, což může omezit ekonomickou sílu projektu. Kanada uvedla, že banka zůstane otevřená dalším zájemcům. Současně se Kanada a Spojené království dohodly, že své iniciativy v oblasti financování obrany budou rozvíjet koordinovaně a vzájemně se doplňovat.
Zdroj: Türkiye Today (Turecko)