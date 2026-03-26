Důvody nebyly bezprostředně jasné. Neuskutečněný start z norského kosmodromu Andøya byl překvapením, protože odpočítávání skončilo už ve 21:21. Zhruba o dvacet minut dříve byla podle moderátora živého přenosu v bezpečnostní zóně kolem pobřežního startovacího místa spatřena loď. Společnost Isar Aerospace, založená v roce 2018, sídlí v Ottobrunnu nedaleko Mnichova.
Vzhledem k tomu, že šlo teprve o druhý pokus, byl úspěch od začátku považován za nejistý. Také společnost SpaceX Elona Muska potřebovala ke vstupu do vesmíru čtyři pokusy. Isar Aerospace letos plánuje další starty a stavba třetí rakety Spectrum už je v plném proudu.
Jakmile se raketa Spectrum dostane do sériové výroby, má vynášet civilní i vojenské satelity na nízkou oběžnou dráhu Země, tedy několik stovek kilometrů nad povrchem. Podle generálního ředitele a spoluzakladatele Daniela Metzlera nyní přibližně 60 procent poptávky pochází z vojenského sektoru. Společnost si klade za cíl vyrábět 40 raket ročně.
Za vysokým zájmem stojí i současná téměř úplná neschopnost Evropy vypouštět satelity do vesmíru pomocí vlastních technologií.
Zdroj: Der Spiegel (Německo)