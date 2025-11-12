Kompaktní systém, který lze převážet na korbě terénního vozu, dokáže pomocí umělé inteligence drony detekovat, sledovat i ničit.
Merops se osvědčil během bojů na Ukrajině a má posílit vícevrstvou obrannou linii Aliance od Norska po Turecko. Podle německého generálporučíka Alexandra Sollfranka by Rusko mohlo podniknout omezený útok na země NATO klidně už zítra.
Německý ministr obrany Boris Pistorius proto označil reformu Bundeswehru za nezbytnou. Bývalý ruský oligarcha Michail Chodorkovskij zároveň varoval Evropu před dlouhou studenou válkou s Moskvou.
Zdroj: Ukraine Business News (Ukrajina)