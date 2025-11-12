natoaktual.cz

    12. listopadu 2025  18:04
    Severoatlantická aliance začala rozmisťovat na východním křídle nový americký systém Merops, určený k obraně proti ruským dronům. Polsko a Rumunsko už po sérii narušení aliančního vzdušného prostoru zahájily jeho instalaci, Dánsko se připojí v následujících týdnech.  

    Bezpilotní letoun BRUS z dílen Vojenského technického ústavu s radiačním detektorem v podvěsu na technologické demonstraci RADTECH 2018

    Kompaktní systém, který lze převážet na korbě terénního vozu, dokáže pomocí umělé inteligence drony detekovat, sledovat i ničit.

    Merops se osvědčil během bojů na Ukrajině a má posílit vícevrstvou obrannou linii Aliance od Norska po Turecko. Podle německého generálporučíka Alexandra Sollfranka by Rusko mohlo podniknout omezený útok na země NATO klidně už zítra.

    Německý ministr obrany Boris Pistorius proto označil reformu Bundeswehru za nezbytnou. Bývalý ruský oligarcha Michail Chodorkovskij zároveň varoval Evropu před dlouhou studenou válkou s Moskvou.

