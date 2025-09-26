natoaktual.cz

    26. září 2025  16:37
    Opakovaná pozorování dronů nad letišti a vojenskými základnami v dánském Jutsku odhalila zranitelnost dánské kritické infrastruktury.  

    Ruský úrtočný dron Šáhid/Geran | foto: @wartranslated

     Stroje byly zaznamenány nad letišti Aalborg, Billund, Esbjerg, Sønderborg a Skrydstrup. Aalborg a Skrydstrup slouží zároveň jako vojenské základny. Na letišti Skrydstrup jsou umístěny stíhací letouny F-35 a F-16. Dále se také vyšetřuje aktivita dronů kolem ropných a plynových plošin v Severním moři a poblíž dánského přístavu Korsør.

    Přestože nedošlo k žádným přímým škodám, vláda a armáda incidenty označila za formu hybridního útoku. Dánsko nevyloučilo, že by se mohlo odvolat na článek 4 Severoatlantické aliance, podobně jako to nedávno udělalo Polsko a Estonsko po útocích z Ruska.

    Dánské ozbrojené síly se zatím rozhodly drony nesestřelovat. Existuje reálná obava, že trosky dronů by při dopadu mohly způsobit škody v obydlených oblastech nebo přímo na letištích. Tento zdrženlivý postup kontrastuje s Polskem, které po narušení svého vzdušného prostoru reagovalo tvrdě. Dánsko plánuje další investice do protivzdušné obrany a zapojuje se do debat o vytvoření tzv. dronové zdi na východní hranici Evropské unie.

    Zdroj: BBC(Velká Británie)

    asš; natoaktual.cz

