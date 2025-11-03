natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Drony nad leteckou základnou prováděly špionáž, uvedl belgický ministr obrany

    3. listopadu 2025  16:07
    Nad belgickou leteckou základnou bylo o víkendu spatřeno několik dronů, které měly podle belgického ministra obrany Thea Franckena, sloužit ke špionáži vojenských stíhaček.  

    Ilustrační snímek. | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    „Přicházejí špehovat, aby viděli, kde jsou stíhačky F-16, kde je munice a další vysoce strategické věci,“ uvedl Francken. Incident se odehrál v době zvýšené ostražitosti evropských zemí kvůli narušování vzdušného prostoru.

    Letecká základna Kleine-Brogel Air Base u města Peer hostí největší jednotku belgických obranných sil a podle svého oficiálního webu má zásadní roli v rámci jaderného odstrašení NATO. Belgická média dlouhodobě spekulují, že jsou na základně umístěny americké jaderné zbraně. Objekt je rovněž domovem stíhaček F-16, které mají být během několika let nahrazeny modernějšími letouny F-35.

    Francken uvedl, že podobné incidenty se objevují napříč Evropou a že se Rusko snaží o totéž ve všech evropských zemích, přesto však Moskvu z tohoto konkrétního případu výslovně neobvinil.

    Více pozorování dronů nad Kleine-Brogelem už bylo zaznamenáno i v předchozích týdnech. Tyto incidenty vedly k zahájení vyšetřování. Ministr zároveň připomněl, že létání s drony nad vojenskými objekty je přísně zakázáno.

    Zdroj: CNN(USA)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media