„Přicházejí špehovat, aby viděli, kde jsou stíhačky F-16, kde je munice a další vysoce strategické věci,“ uvedl Francken. Incident se odehrál v době zvýšené ostražitosti evropských zemí kvůli narušování vzdušného prostoru.
Letecká základna Kleine-Brogel Air Base u města Peer hostí největší jednotku belgických obranných sil a podle svého oficiálního webu má zásadní roli v rámci jaderného odstrašení NATO. Belgická média dlouhodobě spekulují, že jsou na základně umístěny americké jaderné zbraně. Objekt je rovněž domovem stíhaček F-16, které mají být během několika let nahrazeny modernějšími letouny F-35.
Francken uvedl, že podobné incidenty se objevují napříč Evropou a že se Rusko snaží o totéž ve všech evropských zemích, přesto však Moskvu z tohoto konkrétního případu výslovně neobvinil.
Více pozorování dronů nad Kleine-Brogelem už bylo zaznamenáno i v předchozích týdnech. Tyto incidenty vedly k zahájení vyšetřování. Ministr zároveň připomněl, že létání s drony nad vojenskými objekty je přísně zakázáno.
Zdroj: CNN(USA)