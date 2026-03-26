V rozhovoru pro TVP World to uvedla bývalá zástupkyně generálního tajemníka NATO Rose Gottemoeller Podle ní je to o to naléhavější, že nejnovější masivní ruský letecký útok znovu přiblížil konflikt k východnímu křídlu Aliance.
Gottemoeller, která se dlouhodobě věnuje bezpečnostní politice, vystoupila v pořadu World News Tonight po jedné z dosud nejtěžších ruských vln dronových útoků během války. Rusko během zhruba 24 hodin vyslalo téměř tisíc dronů a desítky raket, přičemž údery zasáhly i západní Ukrajinu poblíž polských hranic.
Její vyjádření přichází v době, kdy NATO i sousední státy čelí rostoucí výzvě v podobě levných bezpilotních systémů, které mohou vyvolat nákladné vojenské reakce. Gottemoeller upozornila, že státy často k sestřelování dronů používají vysoce hodnotné prostředky, jejichž nasazení je mnohonásobně dražší než samotné cíle.
Zdroj: TVP World (Polsko)