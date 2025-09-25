natoaktual.cz

    25. září 2025  13:15
    Dánské úřady uzavřely vzdušný prostor nad letištěm Aalborg krátce poté, co byl uzavřen nad kodaňským letištěm.  

    ilustrační foto. | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Několik dalších letišť zaznamenalo neautorizovanou aktivitu dronů. V souvislosti s nedávnými provokacemi Ruska dánská policie označila incident za hybridní útok.

    Podle oficiálních zpráv se totiž jednalo o koordinovanou a profesionálně vedenou operaci. Uzavření letiště Aalborg zasáhlo také dánské ozbrojené síly, protože letiště slouží i jako vojenská základna. Dánské ozbrojené síly pomáhají policii s vyšetřováním.

    „Je příliš brzy říci, jaký je cíl těchto dronů a kdo za nimi stojí,“ uvedl představitel aalborgské policie. Dánsko označilo výskyt dronů za nejvážnější ohrožení kritické infrastruktury země. „V žádném případě nemůžeme vyloučit, že za incidentem na kodaňském letišti stojí Rusko,“ prohlásila dánská premiérka Mette Frederiksen.

    „Můj názor je, že musíme bránit každý čtvereční centimetr území. To znamená, že pokud dojde k narušení vzdušného prostoru, po varování a jasném upozornění je samozřejmě možné sestřelit letoun, který narušuje náš vzdušný prostor,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen.

    Zdroj: Al Džazíra (Katar)

    ass; natoaktual.cz

