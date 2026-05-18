Litevské Národní centrum krizového řízení uvedlo, že bezpilotní prostředek nebyl při vstupu do litevského vzdušného prostoru zachycen a nenesl výbušniny. Dron byl nalezen u obce Samane, přibližně 40 kilometrů od lotyšských hranic a 55 kilometrů od Běloruska.
Současně lotyšská armáda oznámila poplach kvůli dronu u hranic s Ruskem, během kterého byly do oblasti vyslány alianční stíhačky v rámci mise Baltic Air Policing. Podle armády jeden dron na krátkou dobu narušil lotyšský vzdušný prostor.
Od března zaznamenaly Lotyšsko, Litva i Estonsko několik případů ukrajinských dronů, které podle Kyjeva kvůli ruskému rušení ztratily orientaci při útocích na cíle v Rusku. Některé z nich po pádu explodovaly, včetně dvou dronů, které 7. května způsobily požár v lotyšském ropném skladu.
