Podle britského ministerstva obrany nebyly hlášeny žádné oběti. Šéfka diplomacie Velké Británie Yvette Cooper uvedla, že jsou přijímána veškerá preventivní opatření. Dva drony směřující k základně byly později zneškodněny. „Informace získané prostřednictvím různých kanálů naznačují, že šlo o bezpilotní prostředek, který způsobil omezené škody,“ uvedl mluvčí kyperské vlády.
Zatím není jasné, odkud byly drony íránské výroby vypuštěny.
V reakci na útok základna přesouvá rodiny a dočasně přesouvá část personálu, což ministerstvo označilo za preventivní krok. „Bezpečnost našeho personálu a jejich rodin je naší absolutní prioritou. Naše základna i personál nadále fungují běžným způsobem a chrání bezpečnost Británie a naše zájmy,“ uvedl mluvčí britského ministerstva obrany. Kyperský prezident Nikos Christodoulides oznámil stav plné pohotovosti, zároveň zdůraznil, že Kypr se neúčastní žádné vojenské operace.
Incident přišel krátce poté, co britský premiér Keir Starmer uvedl, že Británie umožnila Spojeným státům využít vybrané britské základny k úderům na íránské cíle. Britské ministerstvo obrany nasadilo na Kypr další systémy proti dronům a letouny F-35.
Zdroj: Sky News (Velká Británie)