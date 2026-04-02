    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Trump zvažuje odchod USA z NATO

    2. dubna 2026  16:10
    Americký prezident Donald Trump v rozhovorech uvedl, že „zcela vážně“ zvažuje vystoupení USA ze Severoatlantické aliance, kterou označil za „papírového tygra“.  

    Donald Trump | foto: Gage Skidmore / Flickr

    Kritizoval spojence za nedostatečnou podporu během války s Íránem a opakovaně zdůraznil, že Aliance podle něj funguje jako „jednosměrná ulice“.

    Trump reagoval zejména na neochotu členských států zapojit se do operací souvisejících s otevřením Hormuzského průlivu. Uvedl, že spojenci nevyhověli požadavkům Spojených států, a varoval, že si USA jejich přístup zapamatují.

    Možnost odchodu z NATO je však právně sporná. Zákon z roku 2023 vyžaduje totiž souhlas Senátu nebo Kongresu. Někteří senátoři zdůrazňují, že prezident nemůže Alianci opustit jednostranně, i když ji může fakticky oslabit.

    Článek 5 byl v minulosti aktivován na podporu Spojených států po útocích z 11. září 2001 a spojenci se následně zapojili do války v Afghánistánu. Trump přesto však dlouhodobě NATO kritizuje a zpochybňuje spolehlivost spojenců. Britský premiér Keir Starmer na jeho výroky reagoval tím, že NATO zůstává nejúčinnějším vojenským spojenectvím, a odmítl zapojení do války s Íránem.

    Zdroj: CNN (USA)

    dkr; natoaktual.cz

