natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Dezinformace vydávající se za Euronews cílí na Rumunsko a NATO

    20. srpna 2025  16:49
    Na sociálních sítích se objevují falešná videa ve stylu Euronews, podle nichž měl rumunský politik Cristian Diaconescu údajně vyzvat k vystoupení ze Severoatlantické aliance a k připojení k Rusku.  

    ilustrační foto. | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Podvrh doplněný rumunskými a ruskými vlajkami či komunistickými symboly šíří proruské účty a kanály na Telegramu.

    Ve skutečnosti Diaconescu v únoru v pořadu Good Morning Romania mluvil o požadavku Moskvy, aby se Aliance vrátila k bezpečnostním zárukám z roku 1997. „Rumunsko se musí připojit k Rusku. NATO nepotřebujeme,“ zněl však titulek vložený pod videem. Diaconescu následně zdůraznil, že o žádných ústupcích vůči Rusku nemůže být řeč, a označil požadavky ruského prezidenta Vladimira Putina za jednostranný diktát.

    Rumunské ministerstvo zahraničí falešnou reportáž odmítlo jako typický nástroj proruské propagandy. Podobné útoky už mířily i na jiné redakce Euronews, včetně fiktivních účtů vydávajících se za pobočky v Uzbekistánu. Dezinformační kampaň Matrjoška podle expertů zesiluje také v Moldavsku před nadcházejícími volbami.

    Zdroj: Euronews(Belgie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media