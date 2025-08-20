Podvrh doplněný rumunskými a ruskými vlajkami či komunistickými symboly šíří proruské účty a kanály na Telegramu.
Ve skutečnosti Diaconescu v únoru v pořadu Good Morning Romania mluvil o požadavku Moskvy, aby se Aliance vrátila k bezpečnostním zárukám z roku 1997. „Rumunsko se musí připojit k Rusku. NATO nepotřebujeme,“ zněl však titulek vložený pod videem. Diaconescu následně zdůraznil, že o žádných ústupcích vůči Rusku nemůže být řeč, a označil požadavky ruského prezidenta Vladimira Putina za jednostranný diktát.
Rumunské ministerstvo zahraničí falešnou reportáž odmítlo jako typický nástroj proruské propagandy. Podobné útoky už mířily i na jiné redakce Euronews, včetně fiktivních účtů vydávajících se za pobočky v Uzbekistánu. Dezinformační kampaň Matrjoška podle expertů zesiluje také v Moldavsku před nadcházejícími volbami.
Zdroj: Euronews(Belgie)