Zatímco příznivci Trumpa slavili ozbrojené síly a jejich sílu, tisíce lidí v desítkách měst protestovaly proti politizaci ozbrojených sil a autoritářským tendencím prezidenta.

„Je to nehorázné. Nejsme v Rusku, Severní Koreji, ani v Číně. Tohle dělají tam. A navíc to stojí spoustu peněz a prostředků,“ prohlásil bývalý federální statistik a ekonom John Wells, který podporuje americké ozbrojené síly, ale nesouhlasí s vojenskou přehlídkou kvůli autoritářskému podtónu a nehorázným nákladům, které by mohly být využity jinde. Odhadovaná částka pro uspořádání vojenské přehlídky ve Washingtonu D. C. se pohybuje mezi 25 a 45 miliony dolarů.

Smyslem demonstrací po celé zemi bylo připomenout, že se první prezident USA George Washington dobrovolně vzdal centrální moci ve prospěch systému „checks and balances“. Trump se mezitím snaží moc znovu centralizovat. Někteří účastníci vojenské přehlídky odmítali, že by měla autoritářský nádech.

„Myslí si, že Trump je nějaký diktátor, ale on jedná zcela podle zákona,“ sdělil 19letý mladík Dennis Connelly z Knoxville ve státě Tennessee. Přestože je Connelly Trumpovým fanouškem, má výhrady k některým jeho krokům.

Zdroj: NPR (USA)