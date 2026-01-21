Poukázal na skutečnost, že mechanismy mezinárodního obchodu byly dlouhodobě uplatňovány nerovnoměrně a v praxi umožňovaly nejsilnějším aktérům je obcházet podle vlastních zájmů. Carney uvedl, že fikce rovnosti byla po léta tolerována, protože americká hegemonie zároveň zajišťovala stabilitu, prosperitu i bezpečnost.
Podle Carneyho dosavadní uspořádání už přestává fungovat a nacházíme se v bodě zásadního zlomu, nikoli pouhé změny. Zmínil také aktuální napětí kolem Grónska a zdůraznil, že Kanada stojí na straně jeho obyvatel a suverenity.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)