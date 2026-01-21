natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Davos 2026: světový řád je podle Carneyho v bodě zlomu

    21. ledna 2026  16:30
    Kanadský premiér Mark Carney ve svém projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu kritizoval Spojené státy za selektivní prosazování mezinárodního řádu založeného na pravidlech.  

    Světové ekonomické fórum v Davosu | foto: NATO Photos

    Poukázal na skutečnost, že mechanismy mezinárodního obchodu byly dlouhodobě uplatňovány nerovnoměrně a v praxi umožňovaly nejsilnějším aktérům je obcházet podle vlastních zájmů. Carney uvedl, že fikce rovnosti byla po léta tolerována, protože americká hegemonie zároveň zajišťovala stabilitu, prosperitu i bezpečnost.

    Podle Carneyho dosavadní uspořádání už přestává fungovat a nacházíme se v bodě zásadního zlomu, nikoli pouhé změny. Zmínil také aktuální napětí kolem Grónska a zdůraznil, že Kanada stojí na straně jeho obyvatel a suverenity.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media