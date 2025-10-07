natoaktual.cz

    7. října 2025  19:22
    Mezinárodní trestní soud (ICC) uznal bývalého velitele súdánské milice Džandžavíd, Alího Muhammada Alího Abd-ar-Rahmána, známého jako Alí Kušajb, vinným ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v súdánském Dárfúru před více než dvaceti lety.  

    Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, známý také pod přezdívkou „Ali Kushayb“ | foto: @IntlCrimCourt

    Verdikt zahrnuje 27 případů masových vražd, znásilnění a mučení, které byly součástí vládního plánu potlačit povstání v západní části země.

    „Soudní komora je přesvědčena, že obžalovaný je vinen nad jakoukoli rozumnou pochybnost ze zločinů, z nichž byl obžalován,“ uvedla předsedající soudkyně Joanna Korner.

    „Obžalovaný nejen vydával rozkazy … ale osobně se podílel na bití a později byl fyzicky přítomen a dával rozkazy k popravě zadržených,“ dodala. Soud shledal, že se jedná o prvního obžalovaného, který byl ICC za zločiny v Dárfúru odsouzen. O výši trestu bude rozhodnuto později.

    Kušajb, narozený kolem roku 1949, popřel veškerá obvinění a tvrdil, že je obětí záměny: „Nejsem Ali Kušajb. Neznám tuto osobu … Nemám nic společného s obviněními proti mně.“

    Soud jeho obhajobu odmítl s tím, že je jednoznačně totožný s mužem známým jako Alí Kušajb. Konflikt v Dárfúru si podle OSN vyžádal asi 300 000 obětí a 2,5 milionu uprchlíků. Proces představuje významný krok k vyvození odpovědnosti za zločiny spáchané během vlády svrženého prezidenta Umara al-Bašíra, který je stále stíhán pro genocidu.

    Zdroj: The Guardian(Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

