Verdikt zahrnuje 27 případů masových vražd, znásilnění a mučení, které byly součástí vládního plánu potlačit povstání v západní části země.
„Soudní komora je přesvědčena, že obžalovaný je vinen nad jakoukoli rozumnou pochybnost ze zločinů, z nichž byl obžalován,“ uvedla předsedající soudkyně Joanna Korner.
„Obžalovaný nejen vydával rozkazy … ale osobně se podílel na bití a později byl fyzicky přítomen a dával rozkazy k popravě zadržených,“ dodala. Soud shledal, že se jedná o prvního obžalovaného, který byl ICC za zločiny v Dárfúru odsouzen. O výši trestu bude rozhodnuto později.
Kušajb, narozený kolem roku 1949, popřel veškerá obvinění a tvrdil, že je obětí záměny: „Nejsem Ali Kušajb. Neznám tuto osobu … Nemám nic společného s obviněními proti mně.“
Soud jeho obhajobu odmítl s tím, že je jednoznačně totožný s mužem známým jako Alí Kušajb. Konflikt v Dárfúru si podle OSN vyžádal asi 300 000 obětí a 2,5 milionu uprchlíků. Proces představuje významný krok k vyvození odpovědnosti za zločiny spáchané během vlády svrženého prezidenta Umara al-Bašíra, který je stále stíhán pro genocidu.
Zdroj: The Guardian(Velká Británie)