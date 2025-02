Navrhovaný fond má urychlit budování bojových schopností a mohl by také přispět k další vojenské podpoře pro Ukrajinu.

Dánská premiérka Mette Frederiksen uvedla, že výdaje na obranu budou nejvyšší za více než půl století. Loni Dánsko vydalo na obranu 2,4 % HDP. „Současná bezpečnostní situace naprosto jasně ukazuje, že musíme investovat do naší obrany mnohem rychlejším tempem než dříve,“ prohlásil dánský ministr zahraničí Lars Løkke.

V prohlášení vlády bylo rovněž zmíněno hodnocení vydané dánskou obrannou zpravodajskou službou, podle něhož, pokud válka na Ukrajině skončí nebo bude zmrazena, Rusko bude představovat hrozbu pro jednu nebo více zemí NATO v oblasti Baltského moře do dvou let. Stane se tak, pokud NATO nebude pokračovat ve vyzbrojování stejným tempem a nebudou do procesu zapojeny i Spojené státy americké.

Zdroj: Associated Press(USA)