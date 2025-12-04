Podle tamních představitelů může jít o první podobný projekt na území členského státu Severoatlantické aliance. Dánsko se tak snaží poskytnout bezpečné zázemí pro výrobu, kterou Kyjev kvůli ruským útokům na ukrajinské zbrojovky nemůže zajistit doma. Výroba má začít na podzim 2026.
Projekt realizuje ukrajinská společnost Fire Point společně s dánskou vládou. „Potřebujeme zvýšit naši výrobu, což je na Ukrajině nemožné,“ řekl generální ředitel Fire Pointu, Vjačeslav Bondarčuk. Dánský ministr průmyslu Morten Bødskov uvedl, že Dánsko chce Ukrajině pomoci v boji za svobodu a že podnik přinese do regionu i nové technologie. „Musíme pomoci našim ukrajinským přátelům v jejich boji za svobodu. Potřebují bezpečné místo, kde mohou zřídit výrobu, jako je ta, kterou zde zakládají,“ řekl. Lokalita leží poblíž základny Skrydstrup, kde probíhá výcvik ukrajinských pilotů na letounech F-16 a která se v září stala terčem neznámých dronů.
Zdroj: France 24 (Francie)